Курс доллара снизился после двухдневного роста

Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (freepik.com)

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на таком уровне: 26,61 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн). При этом курс доллара на 1 октября составляет 26,6175 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд. Скриншот (bank.gov.ua)