ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Курс долара знизився після дводенного зростання

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 16:10
Курс долара знизився після дводенного зростання Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 26,61 гривень за 1 долар (-0,0075 грн). При цьому курс долара на 1 жовтня становить 26,6175 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль.

Курс долара знизився після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,60 гривень за долар, курс в покупці до 26,58 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курс НБУ
NEWS
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо