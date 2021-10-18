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Курс долара знижується другий день поспіль

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 16:10
Курс долара знижується другий день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3356 гривень за 1 долар (-0,0063 грн). При цьому курс долара на 18 жовтня становить 26,3419 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Курс долара знижується другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 18 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,37 гривень за долар, курс в покупці до 26,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,54 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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