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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 20 июля

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 12:59
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 20 июля Фото: курс доллара упал на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 25 копеек до 36,90 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 37,40 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 35,95 грн (36,20 - 19 июля)
  • продажа - 36,90 грн (37,15 - 19 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,30 грн (36,30 - 19 июля),
  • продажа - 37,40 грн (37,50 - 19 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 грн (7,60 - 19 июля),
  • продажа - 7,75 грн (7,75 - 19 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 20 июля составляет 29,998 гривен за евро (+0,3335 гривен).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 20 июля

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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