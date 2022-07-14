В НБУ оценили влияние падения курса евро к доллару на Украину

Евро дешевеет по отношению к доллару США на мировых рынках и с впервые с 2002 года достиг паритета. Однако это не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

Как отметили в НБУ, основной причиной динамики курса евро к доллару явлюются негативные ожидания возможной рецессии в Еврозоне, учитывая рекордную инфляцию и высокие цены на энергоресурсы. Дополнительно влияет ужесточение монетарных условий Федеральной резервной системой, тогда как Европейский центральный банк лишь сигнализирует о повышении ставок в экономике.

Влияние курса на Украину

В то же время с начала полномасштабной войны доля экспорта в Европу в общем экспорте из Украины существенно возросла, учитывая переориентацию транспортировки экспорта на наземные пути в Европу из-за блокировки Черного моря. Если в 2021 году она составляла менее 40%, то в марте-мае 2022 года увеличилась до 75%. При этом география импорта товаров в Украину сильно не изменилась.

По оценкам Национального банка, ослабление евро по отношению к доллару США не окажет существенного влияния на динамику экспорта из Украины и соответственно на объемы валютной выручки. "Основным фактором, сдерживающим сейчас экспорт из Украины, является усложненная логистика, а также потеря части производственных мощностей. Курс, по которому осуществляются экспортные операции, в таких условиях, играет второстепенную роль", - говорится в ответе.

Это подтверждается изменением структуры поступлений от экспортных операций с начала войны. "Несмотря на то, что евро ослаблялся к доллару США, объемы валютных поступлений за экспорт в долларах США в течение последних пяти месяцев уменьшились в среднем на 11%, а в евро наоборот - увеличились в среднем на те же 11%. Это связано, в частности, с увеличением доли экспорта в Европу", - добавили в НБУ.

Кто выиграет от падения евро

Как отметили в НБУ, укрепление гривны к евро облегчит жизнь украинцам за рубежом, которые рассчитываются гривневыми картами. Это также уменьшит стоимость импорта для Украины из еврозоны и может повлиять на рост его объемов.

Долгосрочная перспектива

Зато в длительной перспективе существуют риски ослабления позиций украинских экспортеров по сравнению с товаропроизводителями в ЕС из-за ревальвации гривны к евро, учитывая, что доля экспорта в Еврозону выросла, отметили в НБУ.

"В то же время сейчас, как и отмечалось выше, курс операций будет играть второстепенную роль, тогда как будут определять темпы оживления экспорта восстановления предприятий и решения логистических проблем", - добавили в НБУ.