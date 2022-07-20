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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 20 липня

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Україна, Середа 20 липня 2022 12:59
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 20 липня Фото: курс долара впав на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 25 копійок до 36,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 37,40 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 35,95 грн (36,20-19 липня)
  • продаж - 36,90 грн (37,15 - 19 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,30 грн (36,30-19 липня),
  • продаж - 37,40 грн (37,50 - 19 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-7,60 грн (7,60-19 липня),
  • продаж - 7,75 грн (7,75 - 19 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 20 липня становить 29,998 гривень за євро (+0,3335 гривень).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 20 липня

Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.

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