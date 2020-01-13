Курс доллара снижается после праздников

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,71 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,82 - 11 января), продажи - 24,05 (24,10 - 11 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,26 - 11 января), продажи - 26,71 (26,73 - 11 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 11 января), продажи 3,90 (3,91 - 11 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,85-24,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 13 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 7 копеек до 23,93 гривен за доллар, курс в покупке до 23,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,62 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 января справочный курс на уровне 23,92 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 января (23,98 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в первые дни после Нового года дни валютный рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.