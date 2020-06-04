ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Экономика     04.06.2020 - 10:46
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару в диапазоне 26,7050 - 26,7250 грн/доллар, евро 29,9176 - 29,9373 грн/евро, российский рубль 0,3863 - 0,3868 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7050

26,7250

EUR/UAH

29,9176

29,9373

RUB/UAH

0,3863

0,3868

Курс доллара снижается на межбанке

Торги по доллару на межбанке 3 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9942 грн/евро, российский рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь