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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Економіка     04.06.2020 - 10:46
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару в діапазоні 26,7050 - 26,7250 грн/долар, євро 29,9176 - 29,9373 грн/євро, російський рубль 0,3863 - 0,3868 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7050

26,7250

EUR/UAH

29,9176

29,9373

RUB/UAH

0,3863

0,3868

Курс долара знижується на міжбанку

Торги по долару на міжбанку 3 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 29,9718 - 29,9942 грн/євро, російський рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів МВФ включив до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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