Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4700 - 24,4900 грн/доллар, евро 26,7291 - 6,7485 грн/евро, российский рубль 0,3881 - 0,3886 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4700 24,4900 EUR/UAH 26,7291 26,7485 RUB/UAH 0,3881 0,3886

Напомним, 11 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,7351 - 26,7709 грн/евро, российский рубль 0,3861 - 0,3868 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,42 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 24,4236 гривен за 1 доллар (-0,0952 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет 24,5188 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.