Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 27,39 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6900 - 24,7200 грн/доллар, евро 27,3663 - 27,3971 грн/евро, российский рубль 0,3881 - 0,3887 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6900 24,7200 EUR/UAH 27,3663 27,3971 RUB/UAH 0,3881 0,3887

Напомним, 5 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7000 - 24,7300 грн/доллар, евро 27,3947 - 27,4255 грн/евро, российский рубль 0,3893 - 0,3902 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на таком уровне: 2471,9467 гривен за 100 долларов (-7,8554 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе 5 ноября продало государственные облигации на 3,1 млрд грн. По данным экспертов, покупка нерезидентами ОВГЗ является главной причиной укрепления курса гривны к доллару в этом году.