Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 6 листопада 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,69 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 27,39 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6900 - 24,7200 грн/долар, євро 27,3663 - 27,3971 грн/євро, російський рубль 0,3881 - 0,3887 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6900 24,7200 EUR/UAH 27,3663 27,3971 RUB/UAH 0,3881 0,3887

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7300 грн/долар, євро 27,3947 - 27,4255 грн/євро, російський рубль 0,3893 - 0,3902 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2471,9467 гривень за 100 доларів (-7,8554 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Такий прогноз закладений у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціоні 5 листопада продало державні облігації на 3,1 млрд грн. За даними експертів, придбання нерезидентами ОВДП є головною причиною зміцнення курсу гривні до долара цього року.