Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8100 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,6618 - 27,6928 грн/евро, российский рубль 0,3896 - 0,3902 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8100 24,8300 EUR/UAH 27,6618 27,6928 RUB/UAH 0,3896 0,3902

Напомним, 21 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8700 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,7474 - 27,7895 грн/евро, российский рубль 0,3900 - 0,3811 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.