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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    10.10.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 7 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 жовтня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 24,57 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5200 - 24,5700 грн/долар, євро 27,0087 - 27,0638 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5200

24,5700

EUR/UAH

27,0087

27,0638

RUB/UAH

0,3787

0,3796

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6200 - 24,6600 грн/долар, євро 27,0327 - 27,0766 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,1001 гривень за 100 доларів (-0,602 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 жовтня 2018 року залучило до державного бюджету 2,154 млрд грн, що значно більше, ніж на попередньому аукціоні 1 жовтня (77 млн грн).

Нагадаємо, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня. Тоді Мінфін запропонував ринку облігацій на 3 млрд грн, але залучити лише 77 млн грн.

НБУ на 10 жовтня зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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