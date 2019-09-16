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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    16.09.2019 - 10:47
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 24,75 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7100 - 24,7500 грн/доллар, евро 27,3712 - 27,4131 грн/евро, российский рубль 0,3865 - 0,3873 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7100

24,7500

EUR/UAH

27,3712

27,4131

RUB/UAH

0,3865

0,3873

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 13 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8150 грн/доллар, евро 27,4320 - 27,4627 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3858 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне 2471,0681 гривен за 100 долларов (-12,0503 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 сентября - 2483,1184 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

Как прогнозируют аналитики, в течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. По прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

Курс доллара 16 сентября снизился до минимума с начала 2016 года
Темы: Курс доллара
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