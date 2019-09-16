Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 24,75 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 27,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7100 - 24,7500 грн/долар, євро 27,3712 - 27,4131 грн/євро, російський рубль 0,3865 - 0,3873 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7100 24,7500 EUR/UAH 27,3712 27,4131 RUB/UAH 0,3865 0,3873

Нагадаємо, 13 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8150 грн/долар, євро 27,4320 - 27,4627 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3858 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня, встановлений на такому рівні 2471,0681 гривень за 100 доларів (-12,0503 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 вересня - 2483,1184 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

Як прогнозують аналітики, протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. За прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.