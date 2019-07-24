Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 25,58 гривен за доллар, курс в покупке - 25,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 28,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,5550 - 25,5850 грн/доллар, евро 28,5550 - 28,5850 грн/евро, российский рубль 0,4046 - 0,4055 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,5550 25,5850

EUR/UAH 28,5550 28,5850

RUB/UAH 0,4046 0,4055

Напомним, 22 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6200 - 25,6400 грн/доллар, евро 28,5970 - 28,6198 грн/евро, российский рубль 0,4054 - 0,4060 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,63 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 2563,0047 гривен за 100 долларов (-1,3065 гривен).