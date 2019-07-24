Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,58 гривень за долар, курс купівлі - 25,55 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 28,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,5550 - 25,5850 грн/долар, євро 28,5550 - 28,5850 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4055 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,5550 25,5850

EUR/UAH 28,5550 28,5850

RUB/UAH 0,4046 0,4055

Нагадаємо, 22 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6200 - 25,6400 грн/долар, євро 28,5970 - 28,6198 грн/євро, російський рубль 0,4054 - 0,4060 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,63 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 2563,0047 гривень за 100 доларів (-1,3065 гривень).