Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 25,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,80 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 28,95 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,8050 - 25,8300 грн/долар, євро 28,9325 - 28,9580 грн/євро, російський рубль 0,4099 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8050 25,8300

EUR/UAH 28,9325 28,9580

RUB/UAH 0,4099 0,4106

Нагадаємо, 16 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9300 - 25,9600 грн/долар, євро 29,0830 - 29,1141 грн/євро, російський рубль 0,4127 - 0,4136 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,86 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 липня встановлено на такому рівні: 2586,4142 гривень за 100 доларів (+12,3222 гривень).