Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує дешевше 26 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 25,75 гривень за долар, курс купівлі до 25,73 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,01 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7300 - 25,7500 грн/долар, євро 28,9899 - 29,0125 грн/євро, російський рубль 0,4042 - 0,4049 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7300 25,7500

EUR/UAH 28,9899 29,0125

RUB/UAH 0,4042 0,4049

Нагадаємо, 4 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8200 грн/долар, євро 29,0911 - 29,1146 грн/євро, російський рубль 0,4061 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,87 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 липня, встановлений на такому рівні: 2587,0835 гривень за 100 доларів (-17,4006 гривень).