Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 29,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,0900 - 26,1100 грн/доллар, евро 29,4112 - 29,4259 грн/евро, российский рубль 0,4111 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1100

EUR/UAH 29,4112 29,4259

RUB/UAH 0,4111 0,4109

Напомним, 2 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1850 грн/доллар, евро 29,5694 - 29,5785 грн/евро, российский рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,17 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 2617,9033 гривен за 100 долларов (-2,746 гривен).