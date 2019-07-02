Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,20 гривен за доллар, курс в покупке до 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 29,57 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1750 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,5620 - 29,5763 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4144 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1750 26,1900

EUR/UAH 29,5620 29,5763

RUB/UAH 0,4140 0,4144

Напомним, 1 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1800 - 26,2000 грн/доллар, евро 29,6828 - 29,7029 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4168 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 2620,6493 гривен за 100 долларов (+2,8554 гривен).