Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,19 гривен за доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 29,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7674 - 29,7989 грн/евро, российский рубль 0,4156 - 0,4163 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1600 26,1900

EUR/UAH 29,7674 29,7989

RUB/UAH 0,4156 0,4163

Напомним, 21 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1850 - 26,2000 грн/доллар, евро 29,5948 - 29,6262 грн/евро, российский рубль 0,4132 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,26 грн/доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 2626,6416 гривен за 100 долларов (-10,946 гривен).