Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 26,45 грн/доллар, курс в покупке до 26,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в 26,4300 26,4500 грн/доллар, евро 29,8745 29,9005 грн/евро, российский рубль 0,4078 0,4084 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 29,8745 29,9005

RUB/UAH 0,4078 0,4084

Напомним, 7 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5000 - 26,5300 грн/доллар, евро 29,9953 - 30,0266 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,59 грн/доллар, что на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 2659,5721 гривен за 100 долларов (-19,9373 гривен).