ru
ua

Курс доллара снижается на межбанке


Курс доллара снизился на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 26,45 грн/доллар, курс в покупке до 26,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в 26,4300    26,4500  грн/доллар, евро 29,8745    29,9005 грн/евро, российский рубль 0,4078      0,4084 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4300    26,4500

EUR/UAH     29,8745    29,9005

RUB/UAH     0,4078      0,4084

Напомним, 7 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5000 - 26,5300  грн/доллар, евро 29,9953 - 30,0266 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,59 грн/доллар, что на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 2659,5721 гривен за 100 долларов (-19,9373 гривен).

Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о незаконном обогащении Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2022 года
Читать все новости