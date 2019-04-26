Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 26,57 грн/доллар, курс в покупке до 26,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,5400 - 26,5700 грн/доллар, евро 29,5682 - 29,5963 грн/евро, российский рубль 0,4098 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5400 26,5700

EUR/UAH 29,5682 29,5963

RUB/UAH 0,4098 0,4107

Напомним, 25 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5900 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,6239 - 29,6546 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4110 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,61 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 2661,9328 гривен за 100 долларов (+2,5126 гривен).