Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,57 грн/долар, курс купівлі до 26,54 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 29,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,5400 - 26,5700 грн/долар, євро 29,5682 - 29,5963 грн/євро, російський рубль 0,4098 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5400 26,5700

EUR/UAH 29,5682 29,5963

RUB/UAH 0,4098 0,4107

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5900 - 26,6200 грн/долар, євро 29,6239 - 29,6546 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4110 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 2661,9328 гривень за 100 доларів (+2,5126 гривень).