Курс доллара снижается на межбанке

Доллара подешевел еще на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,72 грн/доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6850 - 26,7200 грн/доллар, евро 30,1060 - 30,1428 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6850 26,7200

EUR/UAH 30,1060 30,1428

RUB/UAH 0,4131 0,4128

Напомним, 11 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7300 - 26,7600 грн/доллар, евро 30,1247 - 30,1558 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 2683,1419 гривен за 100 долларов (+6,6191 гривен).