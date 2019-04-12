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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    12.04.2019 - 10:41
Курс доллара снижается на межбанке

Доллара подешевел еще на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,72 грн/доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6850 - 26,7200 грн/доллар, евро 30,1060 - 30,1428 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,6850    26,7200

EUR/UAH     30,1060    30,1428

RUB/UAH     0,4131      0,4128

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 11 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7300 - 26,7600 грн/доллар, евро 30,1247 - 30,1558 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 2683,1419 гривен за 100 долларов (+6,6191 гривен).

Курс доллара снизился на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
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Темы: Курс доллара
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