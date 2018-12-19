Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снизился на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 19 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,70 грн/доллар, в покупке до 27,68 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7500 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,6405 - 31,6833 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4139 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6800 27,7000

EUR/UAH 31,5607 31,5835

RUB/UAH 0,4105 0,4111

Напомним, 18 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,5744 - 31,6058 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,84 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2784,7943 гривен за 100 долларов (-3,8139 гривен).