Курс долара знижується на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знизився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 19 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,70 грн/долар, купівлі до 27,68 грн/долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7500 - 27,7900 грн/долар, євро 31,6405 - 31,6833 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4139 грн/рубль.

Cтаном на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6800 27,7000

EUR/UAH 31,5607 31,5835

RUB/UAH 0,4105 0,4111

Нагадаємо, 18 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5744 - 31,6058 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2784,7943 гривень за 100 доларів (-3,8139 гривень).