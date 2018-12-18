Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс снизился на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 18 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,85 грн/доллар, в покупке до 27,83 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8800 - 27,9000 грн/доллар, евро 31,6939 - 31,7167 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8300 27,8550

EUR/UAH 31,7178 31,7435

RUB/UAH 0,4163 0,4169

Напомним, 17 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 31,6157 - 31,6329 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,88 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2788,6082 гривен за 100 долларов (+4,8959 гривен).