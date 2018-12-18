Курс долара знижується на міжбанку

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Міжбанківський курс знизився на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 18 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,85 грн/долар, купівлі до 27,83 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 31,6939 - 31,7167 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8300 27,8550

EUR/UAH 31,7178 31,7435

RUB/UAH 0,4163 0,4169

Нагадаємо, 17 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 31,6157 - 31,6329 грн/євро, російський рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2788,6082 гривень за 100 доларів (+4,8959 гривень).