Курс долара знижується четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 27,9619 гривень за 1 долар (-0,0379 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,9998 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується четвертий день поспіль. Скріншот (bank.gov.ua)