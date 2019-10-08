Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейки до 27,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7600 - 24,8050 грн/доллар, евро 27,1914 - 27,2383 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7600 24,8050 EUR/UAH 27,1914 27,2383 RUB/UAH 0,3817 0,3825

Напомним, 7 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1796 - 27,2236 грн/евро, российский рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 2461,1821 гривен за 100 долларов (-26,5301 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, НБУ в течение недели 30 сентября - 4 октября для поддержания курса гривны продал на межбанке 200 млн долларов.

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари заявил, что НБУ не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. По его словам, вся роль НБУ - не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.