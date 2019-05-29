Курс доллара резко вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар снова подорожал до 26,75 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 29 мая 2019 года вырос на 22 копейки до 26,74 грн/доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 29,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7450 грн/доллар, евро 29,7573 - 29,7992 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7050 26,7450

EUR/UAH 29,7573 29,7992

RUB/UAH 0,4084 0,4095

Напомним, 28 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,49-26,52 грн/доллар, евро 29,6529-29,6814 грн/евро, российский рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 мая установлен на таком уровне: 2668,3376 гривен за 100 долларов (+27,7209 гривен).