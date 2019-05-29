Курс долара різко зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар знову подорожчав до 26,75 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 29 травня 2019 року зріс на 22 копійки до 26,74 грн/долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 29,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7050 - 26,7450 грн/долар, євро 29,7573 - 29,7992 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7050 26,7450

EUR/UAH 29,7573 29,7992

RUB/UAH 0,4084 0,4095

Нагадаємо, 28 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,49-26,52 грн/долар, євро 29,6529-29,6814 грн/євро, російський рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 травня встановлено на такому рівні: 2668,3376 гривень за 100 доларів (+27,7209 гривень).