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Курс доллара резко снизился после трехдневного роста

Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 июля установлен на таком уровне: 27,2904 гривен за 1 доллар (- 0,1217 гривен). При этом курс доллара на 5 июля составлял: 27,4121 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 6 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, официальный курс перешел к снижению после трехдневного роста.

Межбанк

Курс доллара на межбанке сегодня перешел к снижению и в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек - до 27,35 гривен за доллар, в покупке - до 27,32 гривен за доллар.

За час до закрытия межбанка доллар опустился еще больше и в продаже торгуется на отметке 25,30 гривен.

Прогноз на неделю

Как рассказали аналитики в комментарии РБК-Украина, на этой неделе заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться около отметки 27,4 гривен, а наличный доллар в банках - около 27,2/27,4 гривен.

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