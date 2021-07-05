Курс долара різко знизився після триденного зростання

Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (- 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив: 27,4121 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс перейшов до зниження після триденного зростання.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку сьогодні перейшов до зниження і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,35 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар.

За годину до закриття міжбанку долар опустився ще більше і в продажу торгується на позначці 25,30 гривень.

Прогноз на тиждень

Як розповіли аналітики в коментарі РБК-Україна, цього тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися близько позначки 27,4 гривень, а готівковий долар в банках - близько 27,2/27,4 гривень.