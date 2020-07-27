Курс доллара резко снизился на межбанке

Доллар подешевел почти на 20 копеек
Курс доллара на межбанке в продаже 27 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 19 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,54 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6600 - 27,6800 грн/доллар, евро 32,5198 - 32,5406 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,6600
|
27,6800
|
EUR/UAH
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32,5198
|
32,5406
|
RUB/UAH
|
0,3854
|
0,3860
Отметим, 24 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,3305 - 32,3626 грн/евро, российский рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины 27 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,55 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,62 - 24 июля), продажи - 27,92 (27,91 - 24 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,93 (31,73 - 24 июля), продажи - 32,55 (32,29 - 24 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,48 (3,51 - 24 июля), продажи 3,94 (3,94 - 24 июля) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 27,7571 гривен за 1 доллар (+0,0012 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,7559 гривен за 1 доллар.