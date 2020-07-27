Курс долара різко знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 19 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,66 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 32,54 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6600 - 27,6800 грн/долар, євро 32,5198 - 32,5406 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6600 27,6800 EUR/UAH 32,5198 32,5406 RUB/UAH 0,3854 0,3860

Відзначимо, 24 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8700 грн/долар, євро 32,3305 - 32,3626 грн/євро, російський рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,92 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,62 - 24 липня), продажу - 27,92 (27,91 - 24 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,93 (31,73 - 24 липня), продажу - 32,55 (32,29 - 24 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,48 (3,51 - 24 липня), продажу 3,94 (3,94 - 24 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 0,1 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлено на такому рівні: 27,7571 гривень за 1 долар (+0,0012 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,7559 гривень за 1 долар.