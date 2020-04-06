Курс доллара резко снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 31 копейку до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 29,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,2625 - 29,3165 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3560 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1500 EUR/UAH 29,2625 29,3165 RUB/UAH 0,3552 0,3560

Напомним, 3 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4600 грн/доллар, евро 29,5752 - 29,6156 грн/евро, российский рубль 0,3563 - 0,3570 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 17 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс евро снизился на 27 копеек до 29,75 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,06 (27,17 - 3 апреля), продажи - 27,52 (27,69 - 3 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,01 (29,20 - 3 апреля), продажи - 29,75 (30,02 - 3 апреля) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,2365 гривен за 1 доллар (-0,1365 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,373 гривен за 1 доллар.