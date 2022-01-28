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Курс доллара резко снизился после достижения семилетнего максимума

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 15:46
Курс доллара резко снизился после достижения семилетнего максимума Фото: курс доллара снизился на 20 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,78 гривен за доллар. Курс снизился на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 31 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,7839 гривен за 1 доллар (-0,2040 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,9879 гривен за 1 доллар.

Курс доллара резко снизился после достижения семилетнего максимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после достижения максимума с февраля 2015 года.

Курс доллара резко снизился после достижения семилетнего максимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,87 гривен за доллар, курс в покупке до 28,85 гривен за доллар. В дальнейшем курс упал ниже 28,70 гривен. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,14 гривен за евро.

Напомним, Национальный банк Украины с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.

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