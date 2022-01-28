Курс доллара резко снизился после достижения семилетнего максимума
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,78 гривен за доллар. Курс снизился на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 31 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,7839 гривен за 1 доллар (-0,2040 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,9879 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после достижения максимума с февраля 2015 года.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,87 гривен за доллар, курс в покупке до 28,85 гривен за доллар. В дальнейшем курс упал ниже 28,70 гривен. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,14 гривен за евро.
Напомним, Национальный банк Украины с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.