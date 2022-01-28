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Курс долара різко знизився після досягнення семирічного максимуму

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 15:46
Курс долара різко знизився після досягнення семирічного максимуму Фото: курс долара знизився на 20 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,78 гривень за долар. Курс знизився на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,7839 гривень за 1 долар (-0,2040 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,9879 гривень за 1 долар.

Курс долара різко знизився після досягнення семирічного максимуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Курс долара різко знизився після досягнення семирічного максимуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 5 копійок до 28,87 гривень за долар, курс в покупці до 28,85 гривень за долар. Надалі курс впав нижче 28,70 гривень. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,14 гривень за євро.

Нагадавши, Національний банк України з початку 2022 року продав 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. Разом з тим НБУ не збирається повторювати помилок минулого і тримати фіксований курс.

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