Курс долара різко знизився після досягнення семирічного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,78 гривень за долар. Курс знизився на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 31 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,7839 гривень за 1 долар (-0,2040 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,9879 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Скріншот (bank.gov.ua)