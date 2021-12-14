Курс доллара резко пошел вверх на межбанке и превысил 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 14 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек - до 27,08 гривен за доллар, курс в покупке - до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 17 копеек - до 30,60 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0650 - 26,0850 грн/доллар, евро 30,5861- 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Отметим, 13 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 26,9400 - 26,9600 грн/доллар, евро 30,4152 - 30,4378 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.
Национальный банк Украины на завтра поднял официальный курс сразу на 11 копеек и установил его на отметке 26,99 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара перешел к росту после снижения в течение недели.