Курс доллара резко пошел вверх на межбанке и превысил 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 14 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек - до 27,08 гривен за доллар, курс в покупке - до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 17 копеек - до 30,60 гривен за евро.