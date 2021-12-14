Курс долара різко пішов вгору на міжбанку і перевищив 27 гривень
Курс долара на міжбанку у продажу 14 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 12 копійок - до 27,08 гривень за долар, курс в покупці - до 28,06 гривень за долар. Курс євро у продажу піднявся на 17 копійок - до 30,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,0650 - 26,0850 грн/долар, євро 30,5861 - 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,3682-0,3686 грн/рубль.
Відзначимо, 13 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 26,9400 - 26,9600 грн/долар, євро 30,4152 - 30,4378 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України на завтра підняв офіційний курс відразу на 11 копійок і встановив його на позначці 26,99 гривень за долар. Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.