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Курс доллара растет второй день подряд и приблизился к уровню 28 гривен

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 07:45
Курс доллара растет второй день подряд и приблизился к уровню 28 гривен Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 февраля установлен на таком уровне: 27,9304 гривен за 1 доллар (+0,0836 грн). При этом курс доллара на 22 февраля составляет: 27,8468 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет второй день подряд и приблизился к уровню 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Курс доллара растет второй день подряд и приблизился к уровню 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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