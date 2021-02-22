Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,81 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 33,7980 - 33,8194 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривен за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.