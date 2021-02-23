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Курс долара росте другий день підряд і наблизився до рівня 28 гривень

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 07:45
Курс долара росте другий день підряд і наблизився до рівня 28 гривень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого встановлено на такому рівні: 27,9304 гривень за 1 долар (+0,0836 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 27,8468 гривень за 1 долар.

Курс долара росте другий день підряд і наблизився до рівня 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Курс долара росте другий день підряд і наблизився до рівня 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,92 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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