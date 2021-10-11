Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне: 26,3600 гривен за 1 доллар (+0,0085 грн). При этом курс доллара на 11 октября составляет 26,3515 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума с марта 2020 года.

Скриншот (bank.gov.ua)