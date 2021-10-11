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Курс доллара растет второй день подряд

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 16:14
Курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне: 26,3600 гривен за 1 доллар (+0,0085 грн). При этом курс доллара на 11 октября составляет 26,3515 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума с марта 2020 года.

Курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,56 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.

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