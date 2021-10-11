Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3600 гривень за 1 долар (+0,0085 грн). При цьому курс долара на 11 жовтня становить 26,3515 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму з березня 2020 року.

Скріншот (bank.gov.ua)